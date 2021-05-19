Песков сообщил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 20:36 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Кремле не планируют вводить обязательную вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 19 мая, заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, но для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса. По словам официального представителя Кремля, идею об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от COVID-19, не прорабатывают.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости