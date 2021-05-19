Захарова прокомментировала реакцию Лаврова на поведение журналиста BBC

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19 мая 2021, 18:44

Мария Захарова, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию главы ведомства Сергея Лаврова на поведение прервавшего его журналиста BBC во время пресс-конференции в Душанбе.

Захарова, опубликовав видео произошедшего в Facebook, обратила внимание на взгляд Лаврова. Она вспомнила о заданном ей как-то вопросе о том, ругается ли министр иностранных дел на своих сотрудников. "Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал", — написала Захарова.

Журналист телерадиовещательной компании BBC прервал речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Душанбе. Он начал устанавливать микрофоны, не обращая внимания на выступление главы МИДа. (ВИДЕО)

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