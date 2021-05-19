Лавров задал вопрос, на который прервавший министра журналист BBC не смог ответить

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 17:54

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Журналист телерадиовещательной компании BBC прервал речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Душанбе. Он начал устанавливать микрофоны, не обращая внимания на выступление главы МИДа.

Лавров некоторое время с недоумением молчал, а потом спросил: "Это BBC такие манеры практикует?" Представитель СМИ быстро ретировался. Глава МИД улыбнулся и продолжил выступление.

Сергей Лавров ранее провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Лавров вылетает в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости