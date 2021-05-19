Лавров вылетает в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном

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19 мая 2021, 12:28 Источник: РИА "Новости"

Рейкьявик, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вылетает в Рейкьявик, где сегодня у него запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил источник в делегации России.

Согласно последней информации, глава МИД в настоящий момент завершает программу пребывания в Душанбе и готовится к отправлению в Рейкьявик, где вечером в среду, 19 мая, у него запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел Исландии и переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Подчеркивается, что переговоры российского и американского дипломатов состоятся после рабочего ужина.

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