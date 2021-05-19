Лавров вылетает в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вылетает в Рейкьявик, где сегодня у него запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил источник в делегации России.
Согласно последней информации, глава МИД в настоящий момент завершает программу пребывания в Душанбе и готовится к отправлению в Рейкьявик, где вечером в среду, 19 мая, у него запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел Исландии и переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Подчеркивается, что переговоры российского и американского дипломатов состоятся после рабочего ужина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.