Рябков заявил, что встреча Лаврова и Блинкена может помочь в достижении компромисса по ядерной сделке

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19 мая 2021, 10:24 Источник: ТАСС

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встреча руководителя ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном может помочь в достижении компромисса по иранской ядерной сделке.

Сергей Рябков в рамках беседы с журналистами отметил, что политический импульс в виде контакта глав внешнеполитических ведомств РФ и Соединенных Штатов Америки в настоящее время очень важен и востребован.

Замглвыы российского МИД уточнил, что Москва выступает в пользу синхронизации шагов США и Ирана, которые стороны предпринимают в целях возращения к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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