Лавров и Блинкен встретятся в Рейкьявике вечером 19 мая

В среду, 19 мая, на полях Арктического совета ожидается встреча главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен получит возможность встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым вечером 19 мая. Предполагается, что дипломаты побеседуют после завершения последнего мероприятия Арктического совета.
Подчеркивается, что встреча глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов позволит понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений.
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