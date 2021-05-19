Лавров и Блинкен встретятся в Рейкьявике вечером 19 мая

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19 мая 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

В среду, 19 мая, на полях Арктического совета ожидается встреча главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен получит возможность встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым вечером 19 мая. Предполагается, что дипломаты побеседуют после завершения последнего мероприятия Арктического совета.

Подчеркивается, что встреча глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов позволит понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений.

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