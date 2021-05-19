Путин потребовал с учетом всех деталей обеспечить газификацию домов россиян

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19 мая 2021, 16:07 Источник: ТАСС

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава российского государства Владимир Путин потребовал от правительства, Газпрома и регионов как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений, обратив внимание на все возникающие при этом детали.

"Иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"", - отметил Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Президент попросил внимательно проработать все детали, которые "для людей деталями не являются" и доложить предложения по этому поводу.

Ранее в Минэнерго прокомментировали информацию о бесплатной подводке газа только для частных домов площадью не более 300 кв. метров

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