Путина задели слова вице-премьера Чернышенко о туристах, которые «все вытопчут» в Долине гейзеров

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19 мая 2021, 15:43 Источник: РИА "Новости"

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин отметил, что его задело высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет слишком много.

Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию заявил, что в Долину гейзеров не надо пускать в десятки раз больше туристов, потому что тогда там будет все вытоптано.

Путин отметил, обращаясь к вице-премьеру, что понимает, тот не хотел сказать ничего плохого, но все-таки президента это высказывание задело, поскольку складывается впечатление, что туристы - "как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим".

В ООН ранее предположили, когда восстановится туризм после пандемии коронавируса.

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