Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 13:14

По данным Пенсионного фонда, в России 11, 7 млн инвалидов. Дети составляют из них 5, 6%. 402 тыс. человек – мальчики, 298 тыс. – девочки. Средний размер социальной пенсии по инвалидности составляет 10, 6 тыс. рублей. Кроме того, ПФР доплачивает инвалидам в зависимости от группы инвалидности и предоставляет социальные услуги в виде бесплатных лекарств, путёвок в санатории.



Звучит вроде обнадёживающе, пока не доходит до конкретики. Например, с 1 февраля 2019 г. власти громко пообещали: ежемесячные денежные выплаты для инвалидов в России проиндексируют на фактический уровень инфляции. Самая существенная прибавка осчастливит инвалидов I группы – как отмечали чиновники, это «более 155 рублей». За этим восходящим трендом скрывались, как оказалось, 155 рублей 96 копеек. Вторая группа и дети-инвалиды обогатилась на 111 рублей 38 копеек. Третьей группе повезло меньше – 89 рублей 16 копеек. То есть заботливое государство, не жалеющее миллиарды на автопарки и премии чиновникам, сделало детям-колясочникам подарок в размере двух долларов.



На эти траты власти пошли тоже не совсем добровольно. 3 декабря 2018 г. в Международный день инвалидов в 17 городах России прошли митинги за увеличение пособий родителям детей-инвалидов. В росте числа детей-инвалидов вины государства, как правило, нет. По словам тогдашнего министра труда и соцзащиты Максима Топилина, численность детей-инвалидов увеличивается пропорционально рождаемости, процент малышей, рождающихся с какими-либо отклонениями, не растёт. Миф о том, что «раньше люди были здоровее», не подтверждается фактами: наоборот, современная медицина выхаживает тех, кто полвека назад просто бы умер. Но проблемы со здоровьем у спасённого будут всю жизнь.



Тем не менее государство, скрупулёзно создающее базы биометрических материалов граждан, кто чем владеет и кто сколько зарабатывает, не потрудилось создать, например, общероссийской базы по учёту детей с ДЦП. И не видно результатов тонкой пропагандистской работы за интеграцию инвалидов в общество. Но всё-таки забота государства о детях-инвалидах видна любому россиянину, незнакомому с министерской статистикой. Деньги на лечение очередного больного карапуза у нас принято собирать всем миром. А число частных благотворительных фондов только растёт. Их сотрудники объясняют, что даже если государство готово помогать, то обуславливает помощь кучей условий. Либо лечить в России, либо российскими препаратами. Иногда предлагают бесплатно поместить в какой-нибудь крутой центр, но медикаменты покупать самим, без участия благотворительных фондов. И людям часто бывает проще обходиться вовсе без такой помощи.



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