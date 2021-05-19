Совет Федерации одобрил закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами

Утром в среду, 19 мая, стало известно, что Совет Федерации в рамках заседания одобрил закон о беззаявительном порядке получения в России страховых, а также социальных пенсий по инвалидности.
Подчркивается, что такая же норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в том случае, если их пересматривают в сторону увеличения.
Сообщается, что страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности гражданам, которые получили такой статус, будут назначаться со дня признания лица инвалидом на основании той информации, которой располагает орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Уточняется также, что решение о назначении соответствующей пенсии будет выноситься в течение пяти рабочих дней.
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