Совет Федерации одобрил закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами

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19 мая 2021, 12:14 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

Утром в среду, 19 мая, стало известно, что Совет Федерации в рамках заседания одобрил закон о беззаявительном порядке получения в России страховых, а также социальных пенсий по инвалидности.

Подчркивается, что такая же норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в том случае, если их пересматривают в сторону увеличения.

Сообщается, что страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности гражданам, которые получили такой статус, будут назначаться со дня признания лица инвалидом на основании той информации, которой располагает орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Уточняется также, что решение о назначении соответствующей пенсии будет выноситься в течение пяти рабочих дней.

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