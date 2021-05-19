Стали известны авианаправления, на которые больше всего вырос спрос этой весной

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19 мая 2021, 11:22

салон самолета, pixabay.com

Аналитики составили рейтинг авианаправлений, на которые наиболее заметно текущей весной увеличился спрос граждан по сравнению с весной 2019 года. Эти данные поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, больше всего – в 15 раз – этой весной выросло количество бронирований билетов на самолет по направлению Москва – Горно-Алтайск. Стоимость путешествия сократилась на 47% – с 26,2 до 13,8 тыс. рублей туда и обратно.

Как сообщает RT, на втором месте по росту спроса оказался перелет Санкт-Петербург – Саратов. По данному маршруту количество бронирований выросло более чем в шесть раз. Средний чек сократился на 39% – с 14,5 до 8,8 тыс. рублей.

На третьем месте находится перелет из Симферополя в Минеральные Воды, число бронирований увеличилось более чем в пять раз, а стоимость снизилась на 23% – с 8,4 до 6,4 тыс. рублей туда-обратно.

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