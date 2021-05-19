В России выявили менее 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19
19 мая 2021, 11:12
За прошедшие сутки в России зарегистрировали менее 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 7 920. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 208 (15,3%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 965 676 случаев заболевания коронавирусом нового типа.
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