В России зарегистрировали 8 183 новых случая заражения COVID-19

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18 мая 2021, 11:40

лаборатория, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник, 18 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 186 (14,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 957 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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