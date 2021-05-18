Путин заявил, что скоро в России запустят в оборот четвертую вакцину против COVID-19

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18 мая 2021, 11:25 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром во вторник, 18 мая, заявил, что в скором времени на территории страны будет запущена в оборот четвертая вакцина против коронавируса нового типа.

Глава государства подчеркнул, что российским ученым удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины против коронавирусной инфекции, а скоро в оборот будет запущен четвертый препарат.

Напомним, к настоящему моменту в РФ в гражданский оборот запущены три вакцины: "Спутник V", которая была разработана Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", созданная научным центром "Вектор", а также "КовиВак", произведенная Центром имени Чумакова.

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