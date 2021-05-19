Прощай, оружие

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 10:30

Из-за казанской трагедии с новой силой вспыхнул спор о пределах гражданского права на владение оружием. Во всём мире это один из острейших вопросов.



Всегда и везде усиление контроля над оружием прямо пропорционально усилению государственной власти. В XIII-XVI веках никакого государства в современном смысле ещё не было, оно возникло только в XVII веке. Не существовало некоего единого центра, который мог бы всем что-то запрещать или разрешать. Когда в XVII веке гражданин перестал быть конкурентом власти и утратил возможность говорить с ней на равных, – тогда и появилось современное государство. Если государство – и только оно – вправе издавать обязательные для всех нормы, то из этого делается вывод, что оно должно организовывать жизнь общества и в том числе обеспечивать его безопасность. Плохо то, что государство обрастает полномочиями по защите вашей жизни за счёт вашего отказа от права защищать её самостоятельно.



Согласно National Research Council (США), американцы используют оружие для самозащиты 0, 5–3 миллионов раз в год (1, 4–8, 2 тысячи раз ежедневно). По данным Министерства юстиции США, 57% преступников боятся вооружённого гражданина больше, чем полицейского, и лишь 8% вооружённых преступников приобрели оружие в магазине либо на оружейной выставке. Как видим, запрет на владение оружием не лишает преступника возможности вооружиться, запрет лишает этой возможности законопослушного гражданина.



Наконец, элементарное наблюдение: оперативно обезвредить «одинокого стрелка», напавшего на школу, в США многократно удавалось вооружённому гражданскому лицу (как правило, взрослому). Что касается казанской трагедии, если государство в очередной раз не защитило людей, то зачем же давать ему, такому неэффективному, ещё больше контроля, ещё больше власти? Мы снимаем с себя ответственность за нашу жизнь – пусть её защищает полиция. Снимаем с себя ответственность за наших детей – накормим и оденем, а воспитывает их пусть школа. Фундаментальное гражданское безразличие – вот корень наших проблем.



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