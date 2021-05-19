В Челябинске вырос спрос на косметологов, парикмахеров и фитнес-тренеров
19 мая 2021, 09:10 Анна Семенова
Перед отпусками южноуральцы активно приводят себя в порядок
О большом росте количества вакансий в сфере индустрии красоты сообщил сервис «Авито Работа». С февраля 2021-го спрос на косметологов, фитнес-тренеров, парикмахеров, специалистов по маникюру вырос на 40%.
Объяснение этому простое: южноуральцы активно приводят себя в порядок перед летними отпусками.
Средняя зарплата, которую предлагают в Челябинске бьюти-мастерам – 30 тысяч рублей.
Кстати, специалисты «Авито» отмечают и такой факт: специалисты, способные сделать вас красивыми, летом стремятся уехать из Челябинска и применить свои умения, например, в Сочи, а заодно отдохнуть на море.
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