В Челябинске вырос спрос на косметологов, парикмахеров и фитнес-тренеров

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19 мая 2021, 09:10 Анна Семенова

К лету нужно успеть привести себя в форму. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Перед отпусками южноуральцы активно приводят себя в порядок

О большом росте количества вакансий в сфере индустрии красоты сообщил сервис «Авито Работа». С февраля 2021-го спрос на косметологов, фитнес-тренеров, парикмахеров, специалистов по маникюру вырос на 40%.

Объяснение этому простое: южноуральцы активно приводят себя в порядок перед летними отпусками.

Средняя зарплата, которую предлагают в Челябинске бьюти-мастерам – 30 тысяч рублей.

Кстати, специалисты «Авито» отмечают и такой факт: специалисты, способные сделать вас красивыми, летом стремятся уехать из Челябинска и применить свои умения, например, в Сочи, а заодно отдохнуть на море.

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