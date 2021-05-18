В России за сутки скончались 364 пациента с COVID-19

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18 мая 2021, 13:45

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за прошедшие сутки скончались 364 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 59 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 43 – в Санкт-Петербурге, 16 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 116 575 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 8 183 случая заражения коронавирусом нового типа.

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