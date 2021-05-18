Врач-невролог Хорошев рассказал о правилах использования кондиционера в жару

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2021, 12:32

кондиционеры, pixabay.com

Врач-невролог Павел Хорошев в рамках беседы с журналистами во вторник, 18 мая, рассказал о правилах использования кондиционеров в жаркую погоду. В Москве сегодня ожидается до плюс 32 градусов.

Медик заявил, что, во-первых, разница между температурой, выставленной на кондиционере, и температурой снаружи не должна превышать пять-семь градусов. Это правило необходимо соблюдать, чтобы люди не простужались.

Павел Хорошев в беседе с RT зметил, что струя воздуха из устройства не должна быть направлена непосредственно на человека. Кроме того, кондиционер обязательно должен быть прочищен и продезинфицирован, поскольку в противном случае он может стать источником опасных инфекций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости