Мэр Благовещенска Имамеев прокомментировал шутки Урганта о дорожных ямах в городе

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18 мая 2021, 11:08 Источник: Instagram

Иван Ургант, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Благовещенска Олег Имамеев во вторник прокомментировал шутки знаменитого российского телеведущего Ивана Урганта о его извинениях перед жителями города за "300 серьезных ям" на дорогах.

Накануне мэр Благовещенска принес местным жителям извинения за "300 серьезных ям" на дорогах города, подчеркнув, что не снимает с себя ответственности за это. Градоначальник также назвал "беспрецедентным" количество ям в начале теплого периода.

Иван Ургант в рамках своего шоу решил пошутить и обратил внимание на то, что Олег Имамеев точно подсчитал количество углублений на дорогах. Более того, как заметил шоумен, мэр Благовещенска "позвал трактористов", чтобы они исправили ситуацию. "На что трактористы сказали: "Ну, это просто какое-то волшебное совпадение", – с юмором заявил телеведущий.

Градоначальник в свою очередь подчеркнул, что обычно Ургант выдает искрометный юмор, однако в данном случае, судя по его реакции, "возможно что-то было связано с его детством или юностью". Имамеев уточнил, что шоумен ошибся, назвав механизаторов трактористами. "Не совсем точное определение. Но у него своя работа, а у нас своя", – заключил мэр Благовещенска.

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