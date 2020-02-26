В Ростовской области маршрутка провалилась в яму, одна женщина пострадала

Сегодня утром маршрутное такси провалилось в яму шириной около двух метров в Каменск - Шахтинском. Известно, что одна из пассажирок получила травму, выбираясь наружу.
Инцидент произошел в 6.30 по московскому времени на улице Ворошилова в районе дома номер 93. Сейчас причину провала маршрутки выясняют.
Всего в транспорте находились 15 человек.
"Скорость была маленькая, никто не пострадал. Предварительно, получила травмы женщина уже после того, как маршрутка провалилась, выходя из нее", - уточнили в ГИБДД области.
За подделку медицинских масок в Китае можно получить пожизненный срок. В связи с распространением нового опасного вируса в КНР резко возросла потребность в медицинских масках.