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В Ростовской области маршрутка провалилась в яму, одна женщина пострадала

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ростовской области маршрутка провалилась в яму, одна женщина пострадала
pixabay.com

Сегодня утром маршрутное такси провалилось в яму шириной около двух метров в Каменск - Шахтинском. Известно, что одна из пассажирок получила травму, выбираясь наружу.

Инцидент произошел в 6.30 по московскому времени на улице Ворошилова в районе дома номер 93.  Сейчас причину провала маршрутки выясняют.

Всего в транспорте находились 15 человек.

 "Скорость была маленькая, никто не пострадал. Предварительно, получила травмы женщина уже после того, как маршрутка провалилась, выходя из нее", - уточнили в ГИБДД области.

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