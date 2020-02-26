В Ростовской области маршрутка провалилась в яму, одна женщина пострадала

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26 февраля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сегодня утром маршрутное такси провалилось в яму шириной около двух метров в Каменск - Шахтинском. Известно, что одна из пассажирок получила травму, выбираясь наружу.

Инцидент произошел в 6.30 по московскому времени на улице Ворошилова в районе дома номер 93. Сейчас причину провала маршрутки выясняют.

Всего в транспорте находились 15 человек.

"Скорость была маленькая, никто не пострадал. Предварительно, получила травмы женщина уже после того, как маршрутка провалилась, выходя из нее", - уточнили в ГИБДД области.

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