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За подделку медицинских масок в Китае можно получить пожизненный срок

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

За подделку медицинских масок в Китае можно получить пожизненный срок
Xiao Yijiu,globallookpress.com

За подделку медицинских масок в Китае можно получить пожизненный срок. В связи с распространением нового опасного вируса в КНР резко возросла потребность в медицинских масках. Злоумышленники под шумок начали заниматься изготовлением поддельных масок.

Китайские власти борются с производителями и продавцами подделок, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Власти КНР уличили в производстве и продаже поддельных медицинских масок более 1,5 тысячи человек.
По данным главы Министерства общественной безопасности КНР Ду Ханвэй, полиции удалось изъять более 31 млн контрафактных масок. Стоимость конфиската составила 174 млн юаней.

Злоумышленники задержаны и ожидают наказания. Наказание может оказаться весьма суровым.
Правоохранительные органы Китая также намерены жестко пресекать нарушения, приводящие к росту цен на медицинские принадлежности.

По последним данным, в провинции Хубэй, эпицентре коронавируса в  КНР,  за сутки от нового вируса умерли 52 человека

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