По последним данным, в провинции Хубэй КНР за сутки от коронавируса умерли 52 человека

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26 февраля 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Niu Xisitongxunshe, globallookpress.com

В Китае в провинции Хубэй, где впервые был диагностирован новый тип коронавируса COVID-19, за минувшие сутки скончались от этого вируса 52 человека. По сведениям Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае за сутки выявлено 406 новых заболевших, 401 из них - в Хубэе. И все 52 летальных исхода от пневмонии, вызванные вирусом COVID-19, в этой китайской провинции.

Хубэй - эпицентр распространения коронавируса.

С декабря 2019 года в Китае им заразились 78064, скончались 2715 человек. За этот период в Хубэе заболели 65187 человек, скончались 2615 человек. По состоянию на среду, более 20,9 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц. В больницах на лечении сейчас находятся 45,6 тысячи человек. Более 8,7 тысяч зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

29,7 тысяч человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Также с декабря зарегистрировано 126 случай заболевания: в Гонконге - 85 (2 смерти и 18 выздоровевших), в Макао - 10 (7 вылечились), на Тайване - 31 (одна смерть, пятеро выздоровели).

В 26 из 31 провинции Китая за сутки не выявлено новых случаев заболевания.

В Южной Корее растет число зараженных коронавирусом.