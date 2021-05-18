Массовое захоронение убитых фашистами граждан обнаружено под Новгородом

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2021, 10:37 Источник: СК РФ

археолог, pixabay.com

В окрестностях деревни Вдицко, расположенной в Новгородской области, найдено массовое захоронение мирных граждан, которых убили фашисты во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны.

В Следственном комитете РФ уточнили, что речь идет захоронении, которое ранее никто не исследовал. В частности, там находятся останки детей и женщин, которые были уничтожены в годы оккупации нацистскими карателями.

К настоящему моменту эксперты провели эксгумацию останков более 190 человек. Позже будут проведены судебно-медицинские экспертизы в целях определения пола и возраста погибших, установления наличия повреждений на останках, а также выяснения причин и давности наступления смерти.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости