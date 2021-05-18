Аналитики назвали сферы, в которых хотели бы работать российские школьники
18 мая 2021, 09:05
Аналитики провели опрос и выяснили, в каких сферах хотели бы работать российские школьники. Результаты соответствующего исследования к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.
Согласно последней информации, каждый пятый российскиц школьник (21%) хотел бы работать в сфере информационных технологий (IT). 13% респондентов выразили интерес к искусству, 11% – к медицине, 9% хотели бы попробовать себя в областях технологии и промышленности, а 8% – в сфере науки.
Как сообщает RT, в список направлений, которые кажутся перспективными ученикам школ РФ, входят образование, медиа и коммуникации, экономика, туризм, а также спорт.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.