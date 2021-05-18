Аналитики назвали сферы, в которых хотели бы работать российские школьники

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18 мая 2021, 09:05

школьный класс, pixabay.com

Аналитики провели опрос и выяснили, в каких сферах хотели бы работать российские школьники. Результаты соответствующего исследования к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, каждый пятый российскиц школьник (21%) хотел бы работать в сфере информационных технологий (IT). 13% респондентов выразили интерес к искусству, 11% – к медицине, 9% хотели бы попробовать себя в областях технологии и промышленности, а 8% – в сфере науки.

Как сообщает RT, в список направлений, которые кажутся перспективными ученикам школ РФ, входят образование, медиа и коммуникации, экономика, туризм, а также спорт.

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