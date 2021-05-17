Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил создать реестр профессий с падающим спросом со стороны работодателей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 15:27

работа, документы, pixabay.com

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выдвинул идею о создании реестра профессий, на которые снижается спрос работодателей, а также профессий, которые находятся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет.

В письме на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко Станислав Кудж заявил, что к 2022 году существует вероятность потери рабочих мест большим числом граждан из-за развития технологий и инноваций. По его словам, под угрозой исчезновения или трансформации находятся также специальности, которые требуют наличия высшего профессионального образования, по которым до сих пор продолжается обучение в вузах.

Ректор РТУ МИРЭА, как сообщает RT, порекомендовал Министерству труда и социальной защиты РФ создать реестр профессий, на которые снижается спрос со стороны работодателей, а также профессий, которые требуют вузовского образования и находятся под угрозой исчезновения в ближайшие два десятка лет.

Кудж также предложил ведомству дать указание Центрам ответственности провести анализ, составить на его основании прогноз и определить потребность в специалистах на грядущие пять, десять и двадцать лет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости