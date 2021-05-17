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Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Меня прекращено за истечением срока давности

, 17:49 Источник: ТАСС

Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Меня прекращено за истечением срока давности
молоток судьи, pixabay.com

В понедельник стало известно, что Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня в связи с истечением срока давности.

В суде уточнили, что было также прекращено уголовное преследование других фигурантов дела о хищении бюджетных денежных средств, которые выделялись в качестве кредита для поддержки региона. Речь идет о бывшем первом заместителе председателя правительства Ивановской области Павле Конькове и управляющем директоре ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрии Гришине, дела которых также прекращены за истечением срока давности.

Адвокат Михаила Меня Мурад Мусаев уточнил, что с его подзащитного снята подписка о невыезде. 

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