Басманный суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

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19 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мень, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню до 18 января запрещено покидать место фактического проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет. Двухчасовые прогулки Меню разрешены.

Такое решение по обвиненному в растрате бюджетных средств Ивановской области Михаилу Меню вынес сегодня, 19 ноября, Басманный суд Москвы.

Меня задержали в среду, 18 ноября, после допроса по делу о растрате. После допроса он провел ночь в изоляторе временного содержания ГУ МВД Москвы.

Ранее вчера генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить Меня неприкосновенности, и сенаторы разрешили задержать аудитора по уголовному делу. Дело в отношении Меня возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК, статья о присвоении или растрате, совершенном организованной группой или в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ему вменяют действия, совершенные в 2011 году, когда он был губернатором Ивановской области.

Вину Мень не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, аудитор намерен сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Представления об увольнении Меня из Счетной палаты президент РФ Владимир Путин еще не вносил.