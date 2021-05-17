Путин присвоил аэропорту Ульяновска имя Карамзина

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17 мая 2021, 17:23 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Н.М. Карамзин, Russian Look

В понедельник стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ульяновска имя выдающегося отечественного историка и литератора Николая Карамзина.

Соответствующий указ к настоящему моменту публикован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе, который был подписан главой государства, поручается присвоить международному аэропорту Ульяновск (Баратаевка) имя Н.М. Карамзина.

Подчеркивается, что указ Владимира Путина вступает в силу со дня его подписания.

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