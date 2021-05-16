Аэропорты Челябинска и Магнитогорска открывают международные рейсы
16 мая 2021, 17:24 Анна Семенова
Уже с 25 мая можно будет отправиться за рубеж, но только при соблюдении всех санитарных норм
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение возобновить авиасообщение с некоторыми государствами. В список открывающихся аэропортов вошли челябинский и магнитогорский. С 25 мая из Челябинска можно будет улететь регулярным рейсом в Бишкек, Ереван, Баку, Алматы. Чартерные рейсы будут выполняться в Тунис. Возможно, добавится Кипр. Все полеты будут выполняться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
На Южном Урале международные рейсы были закрыты в октябре 2020-го. За время простоя в аэропорте «Курчатов» расширили международный терминал и очень скоро челябинцы и гости города смогут оценить новшества.
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