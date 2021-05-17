Эксперт Лукацкий дал советы по защите от мошенничества после информации о введении сервиса для снятия наличных с чужой карты

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17 мая 2021, 14:05 Источник: RT

банкомат, фото: pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал сообщение о возможном введении некоторыми банками функции снятия денег в банкомате с чужой карты с помощью QR-кода. По его словам, риски появления новой схемы мошенничества безусловно есть.

«Основной - это перехват кода, который обычно передаётся в открытом виде … если код передаётся в виде обычного смс-сообщения, то его можно перехватить в процессе передачи», - пояснил он RT.

При этом, говоря о мессенджере, Лукацкий отметил, что необходимо наличие вредоносной программы на смартфоне пользователя, которая перехватит QR-код и отправит его мошеннику. Он добавил, что такие программы способны скрыть сам факт прихода кода на телефон жертвы, т.е. человек об этом не узнает до того момента, пока его не попросят подтвердить получение.

«На текущий момент времени человек, который отправил QR-код, может сказать, что он ничего не отправлял, и доказать обратное будет достаточно сложно. В свою очередь, человек, который получил этот код, может быть обвинён в мошенничестве», - подчеркнул эксперт.

Он считает, что необходимо усовершенствовать законодательство, регулирующее рассматриваемую сферу деятельности.

Кроме того, для защиты от действий мошенников, специалист не рекомендует передавать смартфон в посторонние руки, устанавливать на него постороннее программное обеспечение, осуществлять операцию джейлбрейка смартфона и переходить по подозрительным ссылкам.

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