Известия: банки запустят сервис для снятия наличных с чужой карты

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17 мая 2021, 11:39 Источник: Известия

банкомат, фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

СМИ со ссылкой на представителей ряда банков сообщили, что в России начнут массово внедрять функцию по снятию наличных в банкомате по QR-коду с чужой карты со следующего года.

В источнике говорится, что в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другому человеку, который сможет снять деньги в банкомате. Такой сервис планируют запустить банки «Открытие», УБРиР, СКБ-банк и ВТБ.

Отмечается, что подобная опция уже есть у банка «Тинькофф». Однако в банкоматах стоит ограничение в 150 тысяч рублей на одну операцию.

При этом эксперты считают, что такие действия могут стать причиной для новой схемы мошенничества: перехват или подбор кода и злоумышленник в банке. Евгений Шитиков предложил для минимизации этих рисков ввести дополнительные способы подтверждения операций и ограничения по лимитам сумм.

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