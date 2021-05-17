Telegram-канал LIFE SHOT: в Москве у обещавшего напасть на школу подростка нашли оружие

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 12:50

полиция, Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что у пошутившего о нападении на столичную школу подростка обнаружили оружие. 16-летний мальчик рассказал о своем плане 15-летней подруге.

В источнике говорится, что подросток хотел устроить массовый расстрел школьников и учителей, находящихся в школе. Девочка передала информацию родителям, а те обратились в полицию.

Однако в отделении полиции молодой человек все отрицал, он не хотел ни в кого стрелять.

В ходе обыска в квартире, где он проживает, нашли пневматический автомат, пневматический пистолет, один револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает автора сообщения о готовящемся расстреле в одной из московских школ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости