Полиция Москвы разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле в одной из школ столицы

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13 мая 2021, 14:04 Источник: Канал 112

Фото: соцсети

После расстрела учеников казанской школы в сети стала появляться разного рода информация о новых терактах. Сейчас московская полиция разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из школ в центре столицы.

Один из бывших учеников школы - 25-летний Виталий в переписке со сверстником увидел скриншот из «TikTok», где некий пользователь предупреждает, что придет в его альма-матер убивать. «Всех приветствую. Меня зовут Диз, просто запомни 20.05.2021, город Москва 16:42… Школа №*** два 20-25 летние мужчины расстреляют многих детей».

Парень не растерялся и сообщил об этом завучу своей школы, а та сразу же отправила информацию в полицию. Те, задействовали ФСБ и теперь этого Диза уже ищут не покладая рук ну очень серьезные товарищи. Шутника (все же надеемся, что это розыгрыш) найдут, потому что, когда надо – в дело вступают «хорошие хакеры», а им удается невозможное. В школе же приняты все необходимые профилактические меры.

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