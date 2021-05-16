Леонид Калашников советует русскоязычным жителям Израиля приехать на время в Россию

Русскоговорящие граждане Израиля на фоне обострения конфликта с Палестиной могут приехать в РФ. Об этом заявил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Все, кто получал израильское гражданство, как правило, российское не теряли. Даже если у них нет российского паспорта, они могут приехать по израильскому и жить у родственников, у кого угодно», — сказал Калашников. По его словам, для этого не надо организовывать специальные процедуры. Граждане Израиля могут приехать в Россию как беженцы или получить разрешение на временное проживание.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.