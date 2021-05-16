Леонид Калашников советует русскоязычным жителям Израиля приехать на время в Россию

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16 мая 2021, 19:22 Источник: Говорит Москва

Русскоговорящие граждане Израиля на фоне обострения конфликта с Палестиной могут приехать в РФ. Об этом заявил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Все, кто получал израильское гражданство, как правило, российское не теряли. Даже если у них нет российского паспорта, они могут приехать по израильскому и жить у родственников, у кого угодно», — сказал Калашников. По его словам, для этого не надо организовывать специальные процедуры. Граждане Израиля могут приехать в Россию как беженцы или получить разрешение на временное проживание.

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину к переговорам.

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