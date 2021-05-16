Дмитрий Песков отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о гражданстве РФ

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16 мая 2021, 16:48 Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу бывшей сотрудницы американского Госдепартамента, экс-советницы президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси о российском гражданстве.

«На этот счёт предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — ответил Песков на вопрос, рассмотрят ли в Кремле ее обращение. Масси надо будет пройти их для получения российского паспорта. Других комментариев Песков не дал.

Ранее Захарова заявила, что некоторые сторонники Трампа спрашивают у нее, как получить гражданство РФ.

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