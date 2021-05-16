Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси попросила Путина предоставить ей российское гражданство

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16 мая 2021, 15:19 Источник: НТВ

Сюзанна Масси, фото: https://vk.com/wall-171603888_12

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство России.

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", — сказала Масси в эфире телеканала НТВ. Она призналась, что выступает против Соединенных Штатов Америки, но Сюзанну не останавливает то, что ее будут считать предателем. Она напомнила, что много лет проработала над сближением народов России и США и планирует продолжить свое дело. Для этого ей важно остаться в РФ. Она считает, что американцы «ничего не знают по поводу Путина». Она хочет это исправить.

Бывшая сотрудница Госдепа назвала действующего президента США Джо Байдена марионеткой, а его администрацию — болотом. Масси подчеркнула, что Байден очень старый человек и вряд ли доживет до конца своего президентского срока.

Сюзанна Масси приехала в Москву с неофициальным визитом.

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