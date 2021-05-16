Глава РАН Александр Сергеев рассказал об основных проблемах в образовании

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16 мая 2021, 16:24 Источник: ТАСС

студент, фото: pixabay.com

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказал мнение, что уровень подготовки студентов российских вузов падает, это связано в том числе и со снижением качества школьного образования.

По словам главы РАН в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука", в России такое было и в 1990-е, а также в 2000-е годы. Это связывали с "очевидной причиной беспорядка, который был в стране". Надо решать, как в настоящее время это исправить.

Сергеев отметил, что в самих вузах эту проблему связывают с падением уровня школьного образования, которое нуждается в идеологии, строящейся "на тех ценностях, которые объединяют" граждан России, а также в повышении статуса и престижа учителя. Академик подчеркнул, что личность учителя многое решает в образовательном процессе.

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