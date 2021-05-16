Сотрудники МЧС предупредили москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья

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16 мая 2021, 14:03 Источник: РИА "Новости"

гроза в Москве, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московский главк МЧС выпустил днем 16 мая экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца воскресенья. Непогода придет в столицу России уже в ближайшие часы.

Ливневые дожди, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся до конца текущих суток.

Сотрудники МЧС порекомендовали автомобилистам при управлении транспортным средством сегодня значительно снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, желательно избегать резких маневров. Не следует парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

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