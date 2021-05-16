С начала мая в Москве выпало 120% месячной нормы осадков

В Москве за первую половину мая выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы. Соответствующую информацию в воскресенье, 16 мая, предоставил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик сообщил, что в ближайшую десятидневку может выпасть еще 25 миллиметров осадков, вследствие чего вышеуказанная отметка поднимется до 86 миллиметров, что составит 170% месячной нормы. "Май в этом году влажный", – констатировал Евгений Тишковец.
Метеоролог также подчеркнул, что в минувшую субботу Москва впервые с начала года пересекла отметку плюс 25 градусов – температура воздуха составила плюс 26,2 градуса.
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