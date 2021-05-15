Пушков отреагировал на признание Чубайса в ненависти к советской власти

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15 мая 2021, 21:17 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Тwitter.com/alexey_pushkov

Алексей Пушков оперативно отреагировал на признание Анатолия Чубайса в ненависти к советской власти. В интервью Виктору Лошаку Чубайс, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, экс-глава госкорпорации «Роснано», бывший вице-премьер и глава администрации президента РФ назвал происходившее в годы СССР «омерзительной ложью».

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков захотел услышать от Чубайса оценку обещаний реформаторов с ним во главе.

«Чубайс назвал жизнь в Советском Союзе «омерзительной ложью». Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал», - написал сенатор пост в Твиттер.

Чубайс назвал причиной своей ненависти к советской власти враньё

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