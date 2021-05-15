Анатолий Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти

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15 мая 2021, 19:16 Источник: Коммерсантъ

А. Чубайс, фото: President of Russia, globallookpress.com

Анатолий Чубайс назвал причиной своей ненависти к советской власти враньё. Чубайс, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и глава администрации президента, позднюю советскую власть охарактеризовал как 18 лет брежневского застоя, за которым последовала «гонка на катафалках».

В интервью Виктору Лошаку Чубайс назвал происходившее в то время «омерзительной ложью». Он вспомнил, как в годы СССР утром по радио транслировалась программа «Пионерская зорька». «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька».

По мнению Чубайса, «это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова, сто процентов того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем». «И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено»,— поделился воспоминанием он.

Как считает Чубайс, подобная ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства: «будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация». «Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи»,— сказал в интервью Чубайс.

По его словам, с годами это вызывало более сильное отвращение.

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