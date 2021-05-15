Как на российском ТВ из плохих девочек пытаются сделать леди

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 20:03

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российское телевидение заполонили шоу, которые посвящены попыткам превращения девушек асоциального поведения в достойных представительниц общества. На деле же за благородной целью скрывается пропаганда пошлости, культа роскоши и праздного образа жизни.



Примером является ТВ-проект «Пацанки», который был заимствован с британского реалити «Укрощение строптивых» или «Ladette to Lady», выходившем на западе с 2005 по 2010 годы. Суть его якобы заключается в том, чтобы из курящих, пьющих, матерящихся и дерущихся дебоширок сделать леди. При этом шоу строится на конкуренции, на том, чтобы идти по головам, винить в своих бедах окружающих и ни за что не нести ответственность. Ментальные проблемы «пацанок» не затрагиваются, из плохих девочек лишь пытаются создать образы, которые смогут понравиться телезрителям.



Проект «Беременна в 16» - аналог шоу из США. Он был задуман для того, чтобы предотвращать раннюю беременность. На деле главная мысль, которая прослеживается в российской версии: рожай чего бы тебе это не стоило. Причем о том, что ранние роды – это опасно, вообще не говорится.



Какое влияние реально оказывают подобные шоу на молодое поколение? Читайте в материале «Беременна в 16» и «Пацанки»: как подростков учат пить, драться и рожать, чтобы жить красиво»





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