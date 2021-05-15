Хинштейн: Изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству

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15 мая 2021, 17:38 Источник: РИА Новости

Александр Хинштейн, фото: State Duma Russiagloballookpress.com

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, собирается обсудить с Роскомнадзором меры реагирования обновление пользовательского соглашения WhatsApp на противоречащее законодательству РФ.

Хинштейн считает, что изменения в политике мессенджера противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно, - передает РИА Новости.

По его мнению, технически ограничить работу мессенджера в России возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и т. п. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу не удалят, но они смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.

Депутат Антон Горелкин также заявил, что новая политика конфиденциальности для пользователей WhatsApp противоречит этике и законодательству РФ

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