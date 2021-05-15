МЧС предупредило жителей Московского региона о дожде с грозой и градом

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15 мая 2021, 12:37 Источник: ТАСС

человек, фото: pixabay.com

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе, граде и шквальном ветре до 20 метров в секунду до конца суток 15 мая.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с», - пояснили в ведомстве.

Также экстренное предупреждение касается жителей Московской области.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

При этом синоптики сообщили, что со следующей недели в российские регионы придет «аномальное тепло».

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