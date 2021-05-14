Источник заявил, что Галявиев несколько лет назад был признан психически здоровым

Источник в силовых структурах Татарстана сообщил, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской школе, был признан здоровым в психическом плане при обследовании несколько лет назад.
По словам источника, в свое время Галявиев прошел медкомиссию при постановке на воинский учет. В ходе обследования врачи не выявили каких-либо отклонений в поведении юноши, он сам ни о каких проблемах не заявлял.
Напомним, во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. Согласно данным властей Татарстана, в результате атаки на школу погибли семеро детей и две учительницы, а еще 24 человека получили ранения и травмы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.