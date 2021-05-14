Источник заявил, что Галявиев несколько лет назад был признан психически здоровым

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14 мая 2021, 13:01 Источник: РИА "Новости"

школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

Источник в силовых структурах Татарстана сообщил, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской школе, был признан здоровым в психическом плане при обследовании несколько лет назад.

По словам источника, в свое время Галявиев прошел медкомиссию при постановке на воинский учет. В ходе обследования врачи не выявили каких-либо отклонений в поведении юноши, он сам ни о каких проблемах не заявлял.

Напомним, во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. Согласно данным властей Татарстана, в результате атаки на школу погибли семеро детей и две учительницы, а еще 24 человека получили ранения и травмы.

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