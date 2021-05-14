Вечером в Москве ожидается град

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14 мая 2021, 12:00 Источник: РИА "Новости"

град, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей и гостей города о грозе и граде в вечернее время в столичном регионе. Ухудшение погоды будет наблюдаться в час пик.

Предполагается, что непогода придет в Москву в период от 19 до 21 часа. Евгений Тишковец заявил, что в столице поднимется сильный ветер, начнется залповый ливень, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков. Кроме того, будут гроза и град диаметром до 1-2 сантиметров.

Ранее сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о том, что во второй половине дня в городе ожидаются кратковременные дожди.

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