Вечером в Москве ожидается град

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей и гостей города о грозе и граде в вечернее время в столичном регионе. Ухудшение погоды будет наблюдаться в час пик.
Предполагается, что непогода придет в Москву в период от 19 до 21 часа. Евгений Тишковец заявил, что в столице поднимется сильный ветер, начнется залповый ливень, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков. Кроме того, будут гроза и град диаметром до 1-2 сантиметров.
Ранее сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о том, что во второй половине дня в городе ожидаются кратковременные дожди.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.