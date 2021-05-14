Синоптик Синенков предупредил москвичей о грозе в пятницу

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14 мая 2021, 10:02 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков утром в пятницу предупредил москвичей и гостей города о том, что во второй половине дня в городе ожидается кратковременный дождь с грозой.

Александр Синенков сообщил, что 14 мая в Москве будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в столице сегодня составит от плюс 22 до плюс 24 градусов.

Ветер в городе будет юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление в Москве в течение дня понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

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