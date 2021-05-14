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Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

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Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров
медицинские маски, pixabay.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Сенатор заметил, что уже в течение длительного времени гражданам требуются средства индивидуальной защиты, а они "стоят денег". "Я бы поддержал это решение", – заявил Валерий Рязанский а разговоре с RT в пятницу, 14 мая. 

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике, данную инициативу было бы возможно реализовать в рамках вакцинации населения. Рязанский уточнил, что тем, кто приходт на прививку, можно выдавать набор индивидуальных средств защиты, которых хватит на полгода-год.

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Общество

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

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