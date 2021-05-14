Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров
14 мая 2021, 11:26
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.
Сенатор заметил, что уже в течение длительного времени гражданам требуются средства индивидуальной защиты, а они "стоят денег". "Я бы поддержал это решение", – заявил Валерий Рязанский а разговоре с RT в пятницу, 14 мая.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике, данную инициативу было бы возможно реализовать в рамках вакцинации населения. Рязанский уточнил, что тем, кто приходт на прививку, можно выдавать набор индивидуальных средств защиты, которых хватит на полгода-год.
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