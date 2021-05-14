В Госдуме предложили ввести новое ежегодное единовременное пособие для пенсионеров

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14 мая 2021, 09:19

фото: pixabay.com

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров в размере 10 тысячи рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

Парламентарий направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, - передает RT.

Свою идею Сухарев объяснил тем, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в 2020 году, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды обострения эпидемиологической обстановки.

Законодатель отметил, что для пенсионеров средства индивидуальной защиты актуальны, поскольку эта категория граждан наиболее уязвима при сезонных инфекционных заболеваниях, но у пожилых людей, живущих на одну пенсию, может не хватать денег на маски и антисептики.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — пояснил Сухарев.

Депутат предложил в целях недопущения злоупотреблений выдавать пособие посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, чтобы пособие потратили именно на средства защиты.

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