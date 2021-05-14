В России за сутки скончались 393 пациента с COVID-19
14 мая 2021, 11:18
За прошедшие сутки в РФ скончались 393 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 60 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 35 – в Санкт-Петербурге, 26 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 115 116 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 нового типа в РФ увеличилось на 9 462.
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